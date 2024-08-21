شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم نساء وأطفال.. ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 40223 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 320 على التوالي إلى 40223 شهيدًا، ونحو92981 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 50 فلسطينيًا وإصابة 124 بجروح مختلفة بعضها خطرة، وارتكاب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. جنوب قطاع غزة استشهد أربعة مزارعين فلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهدفهم شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء من المزارعين الفلسطينيين، أثناء محاولتهم الوصول لأراضيهم، ترافق ذلك مع استمرار طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشمالية من مدينة رفح.