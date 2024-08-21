الخليج اليوم .. شاهد: يمنية "تحرق خمارها" احتجاجا على اعتداء الحوثيين على أرضها الزراعية

الرياض - كتب موسى القحطاني - وثق مقطع فيديو امرأة يمنية، وهي تحرق خمارها الشخصي بعد اعتداء قياديين في ميليشيا الحوثي على أرضها الزراعية في محافظة إب.

وأظهر الفيديو المتداول المرأة وهي تصرخ وتحرق خمارها الذي كانت تحمله على عصا في يدها، بينما تحمل في يدها الأخرى نسخة من القرآن الكريم.

ويذكر أن أهالي وادي السحال بمديرية المخادر، قدموا شكوى بإن المشرفين الحوثيين يحاولان تغيير مجرى السيل في أراضيهم الزراعية، وهو ما يُعد انتهاكًا للشرع والقانون ويسبب أضرارًا جسيمة للممتلكات، بما في ذلك البيوت والمزارع.

وأفادت تقارير حقوقية سابقة في محافظة إب اليمنية، بأن الميليشيات الحوثية قد كثفت من انتهاكاتها بحق السكان، ورفعت مستوى الجرائم إلى حدود غير مسبوقة، وأن هناك تركيزًا متزايدًا على نهب الأراضي، بموافقة كبار قادة الجماعة في المحافظة.