شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 40265 شهيداً والان نبدء بالتفاصيل

مجازر الاحتلال

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 321 على التوالي إلى 40265 شهيداً.إضافة إلى نحو 93144 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 42 فلسطينياً وإصابة 163 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.