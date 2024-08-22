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السودان.. أكثر من 12 شاحنة محملة بالمساعدات تعبر إلى دارفور

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عبرت أكثر من 12 شاحنة محملة بالمساعدات تضم شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة، أمس، إلى دارفور في السودان من تشاد عبر معبر أدري الحدودي.
ويأتي ذلك وفقًا لما أفاد به برنامج الأغذية العالمي بأن شاحناته التي دخلت إلى دافور كانت محملة بالذرة الرفيعة والبقوليات والزيت والأرز.

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وسيستفيد من هذه المساعدات نحو 13,000 شخص معرضين لخطر المجاعة في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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