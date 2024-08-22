شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. أكثر من 12 شاحنة محملة بالمساعدات تعبر إلى دارفور والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - عبرت أكثر من 12 شاحنة محملة بالمساعدات تضم شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة، أمس، إلى دارفور في السودان من تشاد عبر معبر أدري الحدودي.ويأتي ذلك وفقًا لما أفاد به برنامج الأغذية العالمي بأن شاحناته التي دخلت إلى دافور كانت محملة بالذرة الرفيعة والبقوليات والزيت والأرز.وسيستفيد من هذه المساعدات نحو 13,000 شخص معرضين لخطر المجاعة في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور.