شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: تسهيلات مجلس الوزراء بشأن الضرائب تمد جسور الثقة مع الممولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التيسيرات والتسهيلات الاقتصادية التي أعلن عنها مجلس الوزراء أمس تبدأ صفحة جديدة تمد جسور الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية.

أضاف السيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ستسهم فى توسع المشروعات وحجم النشاط التجارى والخدمى والصناعى، وهو رسالة مهمة جدا لكل المستثمرين المحليين والأجانب.

وتابع الدكتور عبد المنعم السيد: "مجموعة الإجراءات التى تم الإعلان عنها تمس كثيرا من المشكلات التى كانت تواجه الممولين فى المراحل السابقة".

وأكمل: "من أبرز الإجراءات التى تم الإعلان عنها أمس، أنه سيتم بدء صفحة جديدة مع المشروعات والشركات غير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى ولم يكن لها بطاقة ضريبة وسجل تجارى، وبعد دخولها فى المنظومة الدورية لن يتم المحاسبة الضريبة عنه، بالتالى يستطيع أن يتعامل سواء مع البنوك وسيحصل على مزايا كثيرة أخرى".