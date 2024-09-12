شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: المالية تقدم مبادرات عديدة لإعادة الثقة مع الممولين والمستثمرين وحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سرور، مدير المكتب الفني لمدير مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تقدم مبادرة للتسهيلات الضريبة، تستهدف من خلالها تحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية وتفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين.

أضاف سرور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن المبادرة تبنى على مواجهة كل التحديات التي تواجه الممولين والمستثمرين، ووضع حلول جذرية في سبيل الوصول إلى صياغة علاقة تنمي الثقة بين الطرفين.

وأوضح مدير المكتب الفني لمدير مصلحة الضرائب: "وضعنا بعض الآليات على المستوى التشريعي والتنفيذي للقضاء على أكبر قدر من المنازعات مع الممولين، والأخرى التي تواجههم في تعاملهم مع مصلحة الضرائب لصياغة علاقة تتسم بالعدالة والشفافية وتنال رضا الممولين عن أداء مصلحة الضرائب المصرية".

وتابع: "لدينا نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه، وهذا النظام المتكامل يضم جميع أنواع الضرائب التي يخاطب بها هذه الفئة من الممولين سواء على مستوى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة والتي كان يعاني منها صغار الممولين نتيجة تشتتها في أكثر من قانون".