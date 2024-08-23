شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يبحث مستجدات الوضع فى غزة مع السفيرة الأمريكية فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، مستجدات الوضع في غزة مع السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وأفادت الخارجية الجزائرية في بيان بأن اللقاء سمح ببحث مستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي لا سيما التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسـطيني في قطاع غزة.

وجدد أحمد عطاف التزام الجزائر من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن بدعم كافة الجهود الرامية إلى تفعيل وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والمساهمة في بلورة حلول سلمية لمختلف بؤر الأزمات والنزاعات.

وميدانيا في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع وتركزت الهجمات على وسط القطاع عبر سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على المناطق المأهولة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين ومربعات سكنية بمخيم المغازي، وشقة في تل الزعتر بمخيم جباليا.

وطالت الغارات أيضا منازل في بيت لاهيا ومخيم النصيرات، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرتها وزارة الصحة بغزة، إلى 40 ألفا و223 قتيلا بالإضافة لـ92 ألفا و981 مصابا بجروح متفاوتة.