الخليج اليوم .. انطلاق ملتقى ومعرض الطب التجميلي وجراحة التجميل في الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انطلقت الأربعاء في العاصمة السعودية فعاليات ملتقى ومعرض الطب التجميلي وجراحة التجميل في موسمه السابع، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر الحدث حتى مساء الخميس.





ويشهد الملتقى مشاركة كبرى للمراكز والمستشفيات والعيادات، بالإضافة إلى مشاركات دولية من كوريا الجنوبية وباكستان والبرازيل. وقد تضمن حفل الافتتاح عرضا مميزا سلط الضوء على حجم قطاع الطب التجميلي في المملكة، بالإضافة إلى مسيرة الملتقى خلال السنوات السبع الماضية، مما يعكس كيف أصبحت الرياض عاصمة للفعاليات النوعية والجاذبة.

كما يناقش الملتقى خلال ورش العمل والدورات المعتمدة التخصصية عددا من الموضوعات في قطاع التجميلي مثل الطب التجميلي والتكنولوجيا الحديثة، الاستدامة في الصناعة التجميلية، إعادة التأهيل بعد جراحة التجميل، التوجهات المستقبلية في الطب التجميلي، العلاجات التجميلية الغير جراحية والتأثير النفسي للعلاجات التجميلية وغيرها.

ويستقبل المعرض المصاحب زوراه من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الحادية عشر مساء في مركز المؤتمرات والمعارض بطريق الملك عبدالله .

كما يبرز الملتقى حجم التقدم الإنجازات النوعية التي حققها الأطباء في السعودية في مختلف التخصصات، مما يعكس التطور المستمر في هذا المجال الحيوي.