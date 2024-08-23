الخليج اليوم .. "الخطوط السعودية" تحلق في العالمية بإنجاز جديد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تصدرت "الخطوط السعودية" صدارة قائمة شركات الطيران عالميا في انضباط مواعيد الرحلات للشهر الثاني على التوالي.





وبحسب التقرير الصادر عن موقع "Cirium" المتخصص في رصد عمليات ورحلات الطيران خلال شهر يوليو الماضي، حققت الخطوط السعودية نسبة 88.12% في انضباط رحلات المغادرة، إلى جانب 88.15% في انضباط رحلات الوصول، حيث تم تشغيل 16.503 ألف رحلة لوجهاتها التي تصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات.

في غضون ذلك، قال مدير عام مجموعة السعودية إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، إنه تم وضع الانضباط في المواعيد هدفا رئيسيا لجميع منسوبي "السعودية"، لارتباطه المباشر برضا الضيوف الأمر الذي انعكس على أداء رحلاتها على مدار العام وفي مواسم الذروة.

وأضاف العمر أن الحفاظ على التميز في هذا الجانب يتطلب تجاوز العديد من التحديات المتوقعة في صناعة النقل الجوي، مؤكدا على أن تحقيق هذا الهدف هو نتاج عمل تكاملي لمنظومة مجموعة السعودية وبأداء جميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع الطيران.

المصدر: واس