شكرا لقرائتكم خبر عن 19 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى 19 شهيداً وعشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 14 فلسطينياً استشهدوا في قصف القوات الإسرائيلية استهدف منازل ومركبة فلسطينية في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف على المناطق الشمالية من المخيم.