شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تهدى تكريمها فى مهرجان ميدفيست للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة، الفنانة صبا مبارك، عن مشوارها الفني وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان الذى انطلق أمس الخميس في نسخته السادسة لعام 2024، على أن يستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، بحضور كلاً من الدكتور مينا النجار، مدير ومؤسس المهرجان، والدكتور خالد على المنسق الدولي للملتقى، وكاترين بانوب المدير التنفيذي للملتقى.

ومن جانبها أهدت الفنانة صبا مبارك، هذا التكريم للشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، قائلة:"رحلة الفن والتمثيل رحلة صعبة جدا.. وأحيانا كثيرة أشعر بعدم الثقة في الأعمال الفنية التى أقدمها لجمهوري، لذا تظل لحظة التكريم لحظة فارقة وهامة للغاية يطمئن بها الفنان بأنه يقدم عمل جيد لجمهوره ويتم تكريم جهده ".



وأضافت " صبا"، أن التمثيل مسؤولية صعبة تقع على عاتق الفنان ويكون في تحدى صعب لتجسيد شخصية بشكل متمكن، ليكون على قدر الثقة من قبل مخرج العمل أو المؤلف، كما قدمت الشكر لأفراد عائلتها عن دعمها ومساندتها في مشوارها الفني.

يذكر أن حفل الافتتاح لمهرجان ميدفست، أول ملتقى للأفلام القصيرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد انطلق اليوم، حيث يولى اهتمام برفع الوعى بالقضايا الصحية الهامة، كما يكشف عن التداخل بين السينما والصحة، ويلقى الضوء على القضايا غير المقبولة اجتماعيًا من أجل إرساء أكثر قبولا للمجتمع لتقديمها للجمهور.



هذا وقد وقع اختيار المهرجان فى نسخته السادسة هذا العام، على قضية شائكة وهى "العلاقات"، من خلال تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية بكافة أشكالها، واستخدام السينما فى التعبير الدقيق عن العلاقات وتشريحها على الشاشة، وبلورتها فى صورة عمل فنى قادر على جذب انتباه الجمهور والتفاعل معه.



أيضًا تناول المهرجان قضية العلاقات بين أفراد الأسرة، خاصة أن العلاقات أكبر مؤشر للسعادة والصحة على مدى الحياة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان فى نسخته السادسة لعام 2024، من الفترة 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.