شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمود حافظ: أنا شخص خجول ورزقنى الله بـ"هيبة" من عنده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود حافظ، إنه من النوع الخجول إلى حد ما، ومن ينظر إليه من الخارج، يجد هيبة، موضحا أن الله رزقه هيبة، إلا أنه يشعل دائما بالخجل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" الذى يذاع على قناة "on": "تربيت فى مجتمع ريفى ولنا عادتنا وتقاليدنا، حتى فى الزيارة، تطرق الباب ثم تبتعد عنه حتى لا تجرح أحد من أهل المنزل".

وقال: "مظهرى يوحى بحدة وشدة.. بس من جوايا خجل كبير جدا، خاصة إنى متربى فى مجتمع ريفى لينا عاداتنا وتقاليدنا وحياتنا"، وهو ما أيّده فيه أبطال العمل، مؤكدين أنهم تفاجأوا بشخصيته الحقيقية.