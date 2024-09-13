شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل The Boys يسخرون من دونالد ترامب.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر صناع مسلسل The Boys من رد فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، في منشور على موقع الصور إنستجرام على حساب Vought International، الذي تم إنشاؤه في الأصل كأداة تسويقية لمسلسل The Boys الذى يعرض على Amazon Prime Video، تظهر صورة لشخصية Homelander من العمل أمام تجمع حاشد.

وكتب تعليق، يستخدم لغة مشابهة لترامب، في سخرية خفية من الرئيس الأمريكي السابق، كتب فيه:" على عكس "التقارير" الأخيرة من وسائل الإعلام السائدة، كانت التجمعات الأخيرة لـ Homelander مليئة بالوطنيين، إليكم صورة من أحد التجمعات بالأمس فقط، حيث قدم مفهومًا لخطة أمنية طورتها Sister Sage، كما ترون، لا أحد يغادر هنا!".



منشور صناع مسلسل The Boys على إنستجرام

كما كشف القائمون على مسلسل الأبطال الخارقين The Boys عن الموعد المرجح لطرح الموسم الخامس والأخير من المسلسل الذي يعرض حاليًا بموسمه الرابع عبر منصة أمازون برايم، حيث سيخضع الموسم القادم للكثير من التفاصيل فهو حالياً في المراحل الأولي من التطوير.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys والذي ينتشر حوله بعض التلميحات حول ما سيحدث في نهاية عرض إريك كريبك.