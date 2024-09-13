شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يشعل أجواء حفل زفاف ابن شقيقه عبد العزيز بعد تحسن صحة الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا محمد فؤاد حفل زفاف ابن شقيقه عبد العزيز، وحضر الحفل عدد من الاصدقاء والمقربين ممن تفاعلوا مع محمد فؤاد واغانيه في الحفل.



وكان أحيا النجم محمد فؤاد حفل زفاف ابنه عبد الرحمن مؤخرا وغنى خلال الحفل أغنية "يا أصلي" و أغنية "كامننا" التي تفاعل معه العروسين والحضور.



وحضر عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة وقتها بحفل الزفاف منهم، طاهر أبو زيد، ومنال سلامة ، وهاني رمزي، ومصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، ايهاب توفيق.

وكان شارك محمد فؤاد ضمن فاعليات مهرجان العلمين بحفل ضخم تحت شعار كاسيت 90 حقق به نجاحاً كبيراً.