شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة ورفح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، على مدينتي غزة ورفح.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء السلام والجنينة والعودة شرق المدينة، التي تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح البري فيها للشهر الرابع على التوالي، ما حرم أكثر من 30 ألف جريح ومريض من استكمال علاجهم خارج مستشفيات القطاع.
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40405 شهيدًا، ونحو 93468 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء السلام والجنينة والعودة شرق المدينة، التي تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح البري فيها للشهر الرابع على التوالي، ما حرم أكثر من 30 ألف جريح ومريض من استكمال علاجهم خارج مستشفيات القطاع.
40405 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40405 شهيدًا، ونحو 93468 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 71 فلسطينيًا وإصابة 112 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم يجر انتشالها لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.