استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة ورفح

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40405 شهيدًا، ونحو 93468 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 71 فلسطينيًا وإصابة 112 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم يجر انتشالها لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.