شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابين في القصف المستمر للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم على مدينة رفح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع.

كما انتشلت الطواقم الطبية فلسطينيتين وسبعة جرحى معظمهم أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار شرق مخيم البريج، أدى لتدمير في منازل الفلسطينيين. شهيد بشمال قطاع غزة واستشهد فلسطيني وجرح عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان، باستشهاد مواطن فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة الفالوجا غرب جباليا.

وفي مدينة غزة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لحي الزيتون، مخلفة دمارًا واسعًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

كما أصيب خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية عدة أحياء في بلدة الظاهرية، ونشرت دورياتها على الطرقات وفي محيط منازل الفلسطينيين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة، وفلسطينيين اثنين بشظايا الرصاص، أحدهما طفل أصيب في الفك، وجرى نقلهم إلى المستشفيات.

وفي سياق متصل هاجم مستعمرون منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا بالحجارة عددا من منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز، مما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف الأطفال والنساء، دون أن يبلغ عن إصابات.

