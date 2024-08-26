الخليج اليوم .. السعودية تسلم إقليم كردستان العراق 15 طنًا من الأدوية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 15 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، لمساعدتها على تقديم خدماتها الصحية للمواطنين العراقيين والنازحين واللاجئين على أراضيها.

وقام بتسليم المساعدات فريق من المركز وزير الصحة في الإقليم الدكتور سامان حسين برزنجي، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية هناك.

وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تلبية للاحتياجات الملحة في إقليم كردستان العراق، وامتدادًا للدور الإنساني النبيل المعهود من حكومة المملكةبالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة في مختلف أرجاء العالم.

إلى ذلك، بلغ حجم الدعم الإنساني السعودي للبلدان المتضررة والأشد احتياجاً، نحو 495.75 مليار ريال، بما يصل إلى 132 مليار دولار – وذلك منذ تأسيس السعودية حتى الآن، وفقاً لما أظهرته أحدث بيانات منصة المساعدات السعودية، لتواظب الرياض بذلك بالمحافظة على موقعها ضمن الدول العشر الأكبر تقديماً للدعم الإنساني والتنموي والخيري، على هيئة منح وقروض ميسرة عبر جهاتها المانحة، مثل: وزارة الخارجية، ووزارة المالية، والهلال الأحمر، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويتضح وفقاً لرصد أجرته "العربية.نت" بأن "مصر" أعلى دولة تلقياً للمساعدات السعودية بأكثر من 32 مليار دولار، يليها اليمن بأكثر من 26 مليار دولار، فيما تتعزز حظوظه -أي اليمن- بحصوله على نصيب لافت من المساعدات الإغاثية والإيوائية من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بصفة مستمرة، نظراً للظروف التي يرزح تحت وطأتها.