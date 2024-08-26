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زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوب غرب باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على بُعد 48 كيلومتراً جنوب مدينة ذهوب البلوشية، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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