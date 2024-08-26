شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على بُعد 48 كيلومتراً جنوب مدينة ذهوب البلوشية، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.

