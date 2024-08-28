شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. شهيدان وجرحى برصاص قوات الاحتلال في جنين والان نبدء بالتفاصيل

40476 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان، فيما جرح عدد آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، في أثناء اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين، برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مدينة جنين وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات العسكرية لمناطق متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة طفل فلسطيني بالرصاص، خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم، وفق ما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 325 على التوالي إلى 40476 شهيدًا، ونحو 93647 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 41 فلسطينيًا وإصابة 113 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كل مناطق القطاع، لم يجر انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.