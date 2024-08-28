شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن جنين وطوباس وطولكرم، التي أسفرت اليوم عن ارتقاء 11 شهيداً، وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير كبير في الطرق والبنى التحتية والمنشآت المدنية، عادة ذلك امتداداً لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات الجرائم النكراء التي تستدعي المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي.

ودعت في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد للإرهاب الإسرائيلي المتواصل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

