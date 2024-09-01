شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 168 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، في عرض ساحل إقليم الداخلة، 168 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية، من بينهم 6 نساء و8 قاصرين كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكنارى.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان اليوم، أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.