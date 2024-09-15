لوبن طالبت بانتخابات تشريعية جديدة في فرنسا العام المقبل

طالبت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي مارين لوبن، بـ"إجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل"، محذّرة من أن "الوضع السياسي في البلاد لا يمكن أن يستمر".

ولفتت لوبن، الى أن "الوضع السياسي لا يمكن أن يستمر"، وطالبت بـ"حل الجمعية الوطنية مجددا العام المقبل، وذلك بمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني".

وقالت "نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه تشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات"، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة.

وأضافت "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، فهناك عشرة أشهر متبقية وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة".

واعتبرت لوبن أن "فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو"، في وقت يشكل نواب التجمع الوطني الـ126 بيضة القبان في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.