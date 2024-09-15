وزير الخارجية الإيراني: العقوبات أداة فاشلة وغير قادرة على فرض أجندتها علينا

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن تقليل "من أهمية العقوبات الغربية التي فرضت مؤخرا على خلفية اتهامات لبلاده بتسليم أسلحة إلى روسيا"، معتبرا أنها "أداة فاشلة للتأثير على سياسات طهران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن عراقجي قوله "من المدهش أن الدول الغربية ما تزال لا تعلم أن العقوبات أداة فاشلة وأنها غير قادرة على فرض أجندتها على إيران من خلال العقوبات"، لافتا الى أن "إيران دائما ما كانت منفتحة على المفاوضات وعلى الحوار البنّاء مع الدول الأخرى".

وأضاف "لكن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وليس التهديدات والضغوط".

وكانت قد أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الثلاثاء فرض عقوبات تستهدف النقل الجوي الإيراني، متهمة طهران "بتسليم صواريخ بالستية إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا".