ترامب: سنقوم بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين في سبرينغفيلد وإعادتهم إلى فنزويلا

أعلن الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أنّنا سنقوم بترحيل أعداد كبيرة من المهارجين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو الأميركيّة. سنخرج هؤلاء الأشخاص. سنعيدهم إلى ​فنزويلا​".

وأشار، خلال مؤتمر صحافي في كاليفورنيا، إلى أنّه ستكون هناك خطط لأكبر عمليّة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بدءًا من مناطق مثل سبرينغفيلد وأورورا، مؤكّدًا أنّه في حالة فوزه بالانتخابات، فإنّه سيشكّل فرقة عمل خاصّة من ممثّلي وكالات إنفاذ القانون النخبويّة، الّتي ستحارب المجرمين من بين المهاجرين غير الشّرعيّين.

ولفت ترامب إلى أنّ عبر الحدود الجنوبيّة إلى الولايات المتحدة، "يأتي ملايين وملايين المهاجرين غير الشّرعيّين الّذين كانوا محتجزين سابقًا في السجون ومستشفيات الأمراض العقلية، والعديد منهم إرهابيّون، من جميع أنحاء العالم".