شكرا لقرائتكم خبر عن أمران ملكيان بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، أمرين ملكين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء ابتداءً من 1/ 3/ 1446هـ، برئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، إضافة إلى 20 عضواً.