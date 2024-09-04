الخليج اليوم .. بمشاركة 9 منتخبات عربية.. مواعيد مباريات الجولة الأولى بتصفيات آسيا لكأس العالم 2026

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تفتتح بعد غد الخميس منافسات الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمشاركة 9 منتخبات عربية، وذلك بإقامة مباريات الجولة الأولى.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 في الدور الثالث على ثلاث مجموعات على الشكل التالي:

الأولى: قطر، الإمارات، أوزبكستان، إيران، كوريا الشمالية، قيرغيزستان.

الثانية: العراق، عمان، كوريا الجنوبية، الكويت، الأردن، فلسطين.

الثالثة: السعودية، الصين، إندونيسيا، البحرين، أستراليا، اليابان.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.

وفي ما يلي مواعيد مباريات الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 بتوقيت السعودية:

- الجولة الأولى (5 سبتمبر 2024):

المجموعة الأولى

إيران # قرغيزستان - الساعة 19:00

قطر # الإمارات - 19:00

أوزبكستان # كوريا الشمالية - 19:00

المجموعة الثانية

كوريا الجنوبية # فلسطين - 14:00

العراق # عمان - 19:00

الأردن # الكويت - 21:00

المجموعة الثالثة:

اليابان # الصين - 13:35

أستراليا # البحرين - 13:10

السعودية # إندونيسيا - 21:00.