الامارات | نتيجة مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد أرسنال بانتصار ثمين على جاره وغريمه التقليدي في شمال لندن توتنهام بالفوز عليه 1-0 ضمن المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل المدافع البرازيلي غابريال ماغالايش هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية مستغلا ركنية في الدقيقة 64.

والفوز هو الثالث لأرسنال هذا الموسم في 4 مباريات فرفع رصيده الى 10 نقاط ليرتقي الى المركز الثاني مستغلا خسارة ليفربول المفاجئة على أرضه أمام نوتنغهام فوريست 0-1 السبت.

ويتخلف أرسنال عن مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، بفارق نقطتين قبل لقائهما المرتقب على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

خاض أرسنال المباراة في غياب لاعبين مؤثرين في خط وسطه هم قائده وصانع ألعابه النروجي مارتن أوديغارد المصاب في كاحله خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية ولم تعرف مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن، وديكلان رايس بداعي الايقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد برايتون.

في المقابل، غاب عن توتنهام لاعب وسطه المالي إيف بيسوما بداعي الاصابة بالإضافة الى المهاجم البرازيلي ريشارليسون.

وعلى الرغم من استحواذ توتنهام بنسبة كبيرة على الكرة في مطلع المباراة (77 في المئة)، لم يشكّل خطورة حقيقية على مرمى غريمه التقليدي في شمال لندن باستثناء محاولتين لجناحه السويدي ديان كوسيلفيسكي ومهاجمه دومينيك سولانكي في الدقائق العشر الاولى.