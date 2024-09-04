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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:50 ص

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفاد شهود عيان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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