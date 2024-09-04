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الدنمارك تعتقل الناشطة جريتا تونبرج خلال مظاهرة ضد حرب غزة

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:43 ص

ذكرت صحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية اليومية، أن الشرطة اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشطة جريتا تونبرج خلال مظاهرة ضد الحرب على غزة.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز" إنه تم إلقاء القبض على 6 أشخاص في موقع الاحتجاج .

ورفضت الشرطة تأكيد هوية أي من المعتقلين، ونشرت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، صورة لـ"تونبري" وهي مكبلة بالأصفاد حسب وصفها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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