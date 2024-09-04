شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعتقل الناشطة جريتا تونبرج خلال مظاهرة ضد حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية اليومية، أن الشرطة اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشطة جريتا تونبرج خلال مظاهرة ضد الحرب على غزة.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز" إنه تم إلقاء القبض على 6 أشخاص في موقع الاحتجاج .

ورفضت الشرطة تأكيد هوية أي من المعتقلين، ونشرت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، صورة لـ"تونبري" وهي مكبلة بالأصفاد حسب وصفها.