شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعتقل الناشطة جريتا تونبرج خلال مظاهرة ضد حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباءالأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:43 ص
ذكرت صحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية اليومية، أن الشرطة اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشطة جريتا تونبرج خلال مظاهرة ضد الحرب على غزة.
وقال متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز" إنه تم إلقاء القبض على 6 أشخاص في موقع الاحتجاج .
ورفضت الشرطة تأكيد هوية أي من المعتقلين، ونشرت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، صورة لـ"تونبري" وهي مكبلة بالأصفاد حسب وصفها.
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