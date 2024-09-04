شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدّد مستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك اليوم، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية وتجولوا في باحاته. بلدة العيسوية ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشار مكثّف لقوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة في القدس، التي أغلقت كافة مداخلها وعرقلت وصول الزوّار والمصلين إلى الأقصى.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لبلدة العيسوية في القدس، واعتقلت ثلاثة شبان.