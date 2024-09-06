الخليج اليوم .. السعودية تطلق ختما خاصا بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت وزارة الداخلية السعودية، ختما خاصا بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الـ3 تحت شعار "لخير البشرية"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

وسيتاح الختم للمسافرين عبر مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، وذلك خلال فترة القمة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024.

وتنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بمشاركة أكثر من 300 متحدث، وحضور عدد من الشخصيات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة في العالم، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وتعد هذه القمة واحدة من أهم القمم العالمية في هذا المجال التي ينتظرها المختصون والمهتمون في العالم، وستشهد الرياض حضورا دوليا من المتخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصناع السياسات والأنظمة المؤثرين في بناء هذه التقنيات ورؤساء الشركات التقنية، إذ سيجتمعون في الرياض لصياغة الأفكار والرؤى التي تسهم في وضع الأطر والأخلاقيات العامة التي تحكم استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة التطور في مختلف المجالات لبناء حاضر ومستقبل أفضل للأجيال.

المصدر: عكاظ