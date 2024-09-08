شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أول عملية استمطار للسحب في ولاية آدرار بشمال موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الأرصاد الإماراتى عن تنفيذه أول عملية استمطار للسحب في ولاية آدرار بشمال موريتانيا. ووفقا لمقطع مصور نشره المركز الإماراتي فإن عملية الاستمطار نفذت بالتعاون مع الجانب الموريتاني في منطقتي المداح ومعدن العرفان.

وأشار المركز إلى أن هذه العملية استخدم فيها عدد من عبوات مواد الاستمطار منها 12 من الشعلات الاسترطابية و36 من عبوات مواد النانو. وتعد هذه العملية خطوة نوعية في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز هطول الأمطار في المنطقة.