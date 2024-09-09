شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة في المغرب تودي بحياة 11 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات المغرب

الدمام - شريف احمد - أسفرت السيول المطرية الرعدية القوية التي تعرضت لها بعض المدن المغربية خلال اليومين الماضيين عن تسجيل 11 وفاة.وبلغت كمية الأمطار أرقامًا قياسية، فيما أفادت "الداخلية المغربية" اليوم، بانهيار العديد من المنازل التي جرفتها السيول.كما أدت إلى انهيار بعض الجسور وانقطاع في حركة السير في طرق أخرى، وانقطاع الاتصالات.وأضافت أن كل الجهات المعنية تدخلت بكل الوسائل لمواجهة هذه الحالة الاستثنائية، لتقديم الدعم اللازم.