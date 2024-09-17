شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. الإعصار فرانسين يكلف شركات التأمين 1.5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير توقعات إلى أن الإعصار فرانسين، الذي ضرب ولاية لويزيانا الأمريكية يوم 11 سبتمبر مصحوبا برياح من الفئة الثانية، سيكلف شركات التأمين نحو 1.5 مليار دولار، وفقا لتقديرات أولية لشركة "كارين كلارك آند كومباني" لتقدير خسائر الكوارث.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الرياح التي وصلت سرعتها إلى 100 ميل في الساعة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي والذي أثر على أكثر من 400 ألف منزل وشركة، وأدى إلى إلغاء المئات من الرحلات الجوية في جنوب الولايات المتحدة.

وضعفت قوة فرانسين سريعا وتحول إلى عاصفة استوائية أثناء انتقاله إلى ولاية ميسيسيبي. عاصفة أمريكا ورغم أن الطقس العاصف الاستوائي ضرب نيو أورليانز، نجت المدينة من الرياح القوية، وهو ما ساعد على احتواء الخسائر الإجمالية، وفقا للشركة.

وتشمل تقديرات الشركة الأضرار المؤمن عليها بشكل خاص والتي لحقت بالسيارات والممتلكات السكنية والتجارية والصناعية بالإضافة إلى توقف الأعمال التجارية.

ولا تأخذ التقديرات في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالقوارب والممتلكات البحرية والخسائر التي يغطيها البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات.