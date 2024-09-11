شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الاحتلال استولى على ملياري دولار من أموال المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المحتل الإسرائيلي يواصل قرصنته لأموال الضرائب الفلسطينية، واستولى على نحو 2 مليار دولار من تلك الأموال.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحويل الأموال الفلسطينية بعد الاستيلاء عليها للمستوطنين، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية.

