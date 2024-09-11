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الخارجية الفلسطينية: الاحتلال استولى على ملياري دولار من أموال المقاصة

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واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الاحتلال استولى على ملياري دولار من أموال المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المحتل الإسرائيلي يواصل قرصنته لأموال الضرائب الفلسطينية، واستولى على نحو 2 مليار دولار من تلك الأموال.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحويل الأموال الفلسطينية بعد الاستيلاء عليها للمستوطنين، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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