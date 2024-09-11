شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الاحتلال استولى على ملياري دولار من أموال المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المحتل الإسرائيلي يواصل قرصنته لأموال الضرائب الفلسطينية، واستولى على نحو 2 مليار دولار من تلك الأموال.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحويل الأموال الفلسطينية بعد الاستيلاء عليها للمستوطنين، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحويل الأموال الفلسطينية بعد الاستيلاء عليها للمستوطنين، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية.