الخليج اليوم .. محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في أبوظبي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى الدولة.