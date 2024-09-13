شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والفلبين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الشرطية والأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في أبوظبي الخميس، مع بنيامين دي كاسترو أبالوس جونيور، وزير الداخلية والحكم المحلي بجمهورية الفلبين، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية، وسبل الارتقاء بها بما يحقق مصالح الدولتين.



كما تناول اللقاء - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أهمية تسخير التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة ومكافحة كافة أشكال الجرائم المنظمة والعابرة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار للشعوب والمجتمعات.