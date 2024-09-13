الخليج اليوم .. مسؤول سعودي يكشف عن أخطر أنواع النباتات الغازية السامة المنتشرة في المملكة (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف مدير عام البحث والابتكار في مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية أحمد الغامدي، عن أخطر أنواع النباتات الغازية المنتشرة في المملكة.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية"، أشار أحمد الغامدي إلى أخطر النباتات الموجودة في المملكة قائلا إنه من خلال التقييم الذي قام به المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تم رصد نبات البرسوبس، وهو من أخطر أنواع النباتات الآن.

وأوضح الغامدي أن بعض أنواع التين الشوكي تعتبر خطيرة جدا ومنتشرة في المملكة، لافتا إلى أن هناك نباتات دخلت حديثا إلى المملكة مثل البارثينيوم، وهي مسجلة عالميا بأنها من أخطر النباتات بالانتشار والسمية.

وبين مدير عام البحث والابتكار في مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر خلال مداخلة مع "الإخبارية" أن هنالك نباتات تشكل خطرا على الإنسان وبعضها يباع في المشاتل، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن قائمة بهذه النباتات للتوعية والحذر منها.

وأضاف الغامدي أن هذه النباتات تسبب خسائر اقتصادية وبيئية، وأن بعض هذه الأنواع سامة، مجرد أن يلمسها الإنسان تسبب له هيجانا في الجلد والعين، وربما تتدهور الحالة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مباشر، والبارثينيوم يمكن أن يصيب الإنسان بالتسمم.