الخليج اليوم .. الكويت تجرد رئيس وزرائها الذي عينه صدام حسين من جنسيتها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أسقطت الكويت جنسيتها عن علاء حسين على الخفاجي الجبر، رئيس وزراء الكويت الذي عينه الرئيس العراقي السابق صدام حسين إبان الاحتلال العراقي للبلاد، وعن محمد حمد فهد الجويعد.

وصدر مرسوم كويتي اليوم السبت، بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن كل من علاء حسين على الخفاجي الجبر، ومحمد حمد فقد الجويعد، بناء على المادة 14/2 من قانون الجنسية الذي أجاز سحب الجنسية، إذا ما ثبت قيام حاملها بالعمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قُطعت معها.

وعلاء حسين، هو ضابط كويتي سابق في الجيش، تعاون مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، خلال الغزو العراقي للكويت، وشكل ما سميت بالحكومة المؤقتة، وفي عام 1993 حُكم عليه غيابيا بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم صدر حكم التميز النهائي بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب.

ويقضي حسين، حاليا عقوبة السجن المؤبد في سجون الكويت، بعد اختياره العودة من المنفى عام 2000 ومواجهة الأحكام القضائية الصادرة ضده، ويتبقى من حكم السجن المؤبد الذي ينفذه حاليا، عامين فقط.

أما محمد الجويعد، فقد أعلنت الحكومة الكويتية، اعتقاله في عام 2003 بتهمة التخابر مع أجهزة المخابرات العراقية. وكان يشغل منصب رقيب في الحرس الوطني الكويتي.

المصدر: القبس