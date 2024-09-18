شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. إغلاق المدارس والجامعات اليوم بعد تفجيرات "البيجر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير التعليم اللبناني عباس الحلبي إلى إغلاق كل المدارس العامة والخاصة وكذلك الجامعات، اليوم الأربعاء، في إدانة للهجوم الذي تم من خلال تفجير أجهزة الاتصالات "البيجر" والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 2800 آخرين في مختلف أنحاء لبنان.

وقال الحلبي إن المدارس والجامعات في لبنان ستغلق أبوابها "استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين اللبنانيين". تفجيرات لبنان ولقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 2800 آخرين في انفجارات منسقة لأجهزة الاتصالات المحمولة "البيجر" في جميع أنحاء لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن معظم الضحايا أصيبوا بجروح في اليد، كما أصيب بعضهم في الوجه والبطن والعين.

