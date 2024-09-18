شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: أجهزة الاتصالات التى انفجرت في لبنان تختلف عن أجهزة البيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت في أنحاء لبنان، اليوم الأربعاء، هي أجهزة اتصال لاسلكي محمولة باليد وتختلف عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس، "تويتر" سابقا، عدد من الفيديوهات والصور، تكشف انفجار أجهزة "بيجر" في لبنان، والتي خلفت وفيات ومئات من المصابين منذ بدء الهجمات أمس، وخلال الموجة الجديدة من التفجيرات اليوم الأربعاء.

ويظهر أحد الفيديوهات بعض الأشخاص في أحد محال الخضار في بيروت، ويفرون فزعين بعد انفجار أحد الأجهزة، وفقا لما تظهره كاميرات المراقبة، وبعض الفيديوهات والصور لما خلفته الانفجارات في الأجهزة المخترقة.

وفى سياق متصل، قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الأربعاء، إن "التفجيرات التي حصلت في لبنان، أمس، أدت إلى سقوط أكثر من 3000 جريح، 400 منهم بحالة خطرة"، لافتاً إلى أن "أغلب الإصابات كانت في اليد ما فرض بترها، وإصابات أخرى في العين".