شكرا لقرائتكم خبر عن رياض منصور: لن نكف عن بذل الجهود حتى نرى نهاية هذا الاحتلال في أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض سيطرتها على الأرض المحتلة بما ينتهك القانون الدولي، متابعًا: "لن نكف عن بذل الجهود حتى نرى نهاية هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن وكما جاء في قرار الجمعية خلال 12 شهرا".

وأضاف "منصور"، في كلمة أمام مجلس الأمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "استمرار إسرائيل في إساءة استخدام مركزها كسلطة قائمة بالاحتلال من خلال ضم الأراضي وفرض السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة والاستمرار في إحباط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".



وتابع: "النظام القائم على القانون الدولي استند إلى مبدئين ضرورين لصون السلم والأمن الدوليين، وهما حق الشعوب في تقرير المصير ومنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وكل ذلك انتهكته إسرائيل علنا وبجرأة على مدار عقود".