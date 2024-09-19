شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يسقط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسقطت وحدات من الجيش السوري عدة طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على نقاط الجيش والمناطق الآمنة بريفي اللاذقية وإدلب.



وذكرت وزارة الدفاع السورية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية " سانا" اليوم/ الخميس/ - أن "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب تمكنت من إسقاط 9 طائرات مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات المدنية الآمنة في المناطق المحيطة".