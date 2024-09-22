شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والجزائر تؤكدان أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، السبت، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري السيد أحمد عطّاف، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



وأكد الوزيران -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- أهمية مواصلة وتكثيف التنسيق المشترك وحشد الجهود لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

