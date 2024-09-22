شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت إلى 45 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 45 شهيدا.

وأوضح المركز وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن أعمال رفع الانقاض تستمر لليوم الثالث على التوالي، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وباشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين شهداء في المستشفيات لم تحدد هويتهم بعد، لإجراء فحوص الـ DNA وتحديد هويات أصحابها.