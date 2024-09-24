شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. توقف الدراسة في سوسة شرق تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في ولاية سوسة الساحلية شرق تونس، إيقاف الدراسة بعد ظهر يوم الاثنين في عدة أحياء نتيجة هطول الأمطار.

وتشهد عدة مدن تونسية هطول الأمطار بغزارة، لكن أكثرها حدة كانت في ولاية سوسة، ما تسبب في تدفق المياه الى المنازل في عدة أحياء سكنية.

شفط المياه

قالت الحماية المدنية إنها تدخلت لشفط المياه في عدة أحياء بالجهة.

وأشار متحدث باسم الحماية إلى ان حافلة خفيفة تقل 13 شخصًا بينهم 11 سائحًا انزلقت بفعل الأمطار في طريق بمنطقة بوفيشة في ولاية سوسة، ما تسبب في حدوث إصابات.

وتأتي الأمطار المتواترة في خريف هذا العام بتونس بعد 5 سنوات متتالية من الجفاف، أدت الى تقلص الانتاج الزراعي وتفاقم أزمة المياه.