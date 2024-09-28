شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يقصف قاعدة ومطار "رامات دافيد" العسكرى الإسرائيلى بصواريخ فادى 3 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم السبت، أنه استهدف قاعدة ومطار "رامات دافيد" في الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل) ‏بصلية من صواريخ "فادي 3‏".

ومنذ قليل قالت وسائل إعلام عبرية، إن عدة انفجارات وقع وسط إسرائيل وتل أبيب، نتيجة لصواريخ قادمة من الأراضي اللبنانية.

ونقلت الإذاعة العبرية، عن جيش الاحتلال تأكيده بأنه جارى التحقيق في صورت الانفجارات التى وقعت وسط إسرائيل.