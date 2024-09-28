شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري: اغتيال حسن نصر الله يدخل لبنان والمنطقة فى مرحلة عنف جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، السبت، إن اغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، "أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة".

وأضاف أن "عمل جبان مدان جملة وتفصيلاً"، لافتاً إلى أنه "كان هناك اختلاف معه وحزبه، ولكن في هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس".

وكتب على موقع إكس: "نحن الذين دفعنا غاليًا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلًا للسياسة. رحم الله حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه، واختلفنا كثيرًا مع الراحل وحزبه والتقينا قليلًا لكن كان لبنان خيمة الجميع، وفي هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس".

وتابع الحريري: لبنان يبقى فوق الجميع. فوق الأحزاب والطوائف والمصالح مهما كانت. وتخفيف معاناة شعبنا واهلنا من كل المناطق اولوية وطنية، لا حزبية ولا طائفية ولا فئوية. والحفاظ على لبنان وطنًا لكل أبنائه لا يتم إلا بوحدتنا جميعًا. المطلوب الآن من الجميع التعالي فوق الخلافات والأنانيات للوصول ببلدنا الى شاطئ الامان".