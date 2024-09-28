شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إسرائيلى: الاستخبارات الإسرائيلية أكثر نشاطا فى لبنان عن قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئول إسرائيلى لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الوضع الاستخباراتى الإسرائيلى فى قطاع غزة مختلف تماما عن لبنان.

وأكد أن جمع المعلومات من مصادر بشرية لتحذر من وقوع هجوم 7 أكتوبر على الحدود مع غزة كان صعب .

وأكد المسئول أن غزة منطقة كثيفة وصغيرة للغاية، ومن الصعب خلق عنصر استخباراتى إسرائيلى بها لأنه سيكون مكشوف، مشيرا إلى أن " الناس فى غزة كلها عارفة بعضها".

وأضاف المسئول أن الجيش الإسرائيلى كان عنده ثقة كبيرة فى قوة الجدار التكنولوجى الذى أنشأته إسرائيل لفصل غزة عن إسرائيل، مؤكدا أنه لم يتوقع أبدا هجوم 7 أكتوبر.

وأشار الخبير أن الوصول إلى الأشخاص فى لبنان أو خارج لبنان المرتبطين بحزب الله أسهل بكثير من قطاع غزة.

وأكد "لقد رأينا مدى التحدى والصعوبة التى ينطوى عليها القضاء على منظمة معقدة مثل حماس، أما حزب الله فهو قصة مختلفة".