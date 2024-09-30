شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على عين الدلب إلى 32 شهيدا 53 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على منطقة عين الدلب، لتصل إلى 32 شهيدًا وإصابة 53 شخصا بجروح.



وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي كان قد شن مساء اليوم غارة على بلدة عنقون أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وجرح خمسة من بينهم حالة حرجة استدعت دخولها العناية المركزة.

